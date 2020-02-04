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Jandarma ocak ayında 557 aranan şahsı yakaladı

SAMSUN HABERLERİ  | 04.02.2020 12:32 | Son Güncelleme

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından ocak ayında yapılan çalışmalarda 49 bin 784 kişi sorgulandı 557 aranan şahıs yakalandı.Jandarma trafik timlerince 44 bin 297 araç kontrol edildi ve bin 162 araç ve sürücüsüne 657 bin 629 trafik idari para cezası uygulandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı tarafından ocak ayında yapılan çalışmalarda 49 bin 784 kişi sorgulandı 557 aranan şahıs yakalandı.
Jandarma trafik timlerince 44 bin 297 araç kontrol edildi ve bin 162 araç ve sürücüsüne 657 bin 629 trafik idari para cezası uygulandı. 374 araç trafikten men edildi. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetlerinde ise 22 olaya müdahale edildi. 11 bin 400 adet makaron, 70 bin 160 Litre motorin, 7 bin 92 gram kubar esrar, 35 gram sentetik uyuşturucu madde, 4 bin 78 gram tütün ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.
Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Samsun İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca emniyet ve asayişin sağlanması, kamu düzeninin korunması maksadıyla sorumluluk bölgesinde 1-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, adli ve önleyici hizmetler kapsamında Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ve BTİK sorgusu neticesinde 49 bin 784 kişi sorgulanmış, 557 aranan şahıs yakalanmıştır. Jandarma trafik timlerince 44 bin 297 araç kontrol edilmiş, bin 162 araç ve sürücüsüne 657 bin 629 TL trafik idari para cezası uygulanmış olup 374 araç trafikten men edilmiştir. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele faaliyetleri sonucunda 22 olaya müdahale edilmiş, 11 bin 400 adet makaron, 70 bin 160 litre motorin, 7 bin 92 gram kubar esrar, 35 gram sentetik uyuşturucu madde, 4 bin 78 gram tütün ve 2 adet av tüfeği ele geçirilmiştir. Samsun İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir” bilgileri verildi.

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