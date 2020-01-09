Jandarma, öğrencileri Beşiktaş ile buluşturdu

Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun talimatı ile 2018 yılı eylül ayında başlatılan "Çocuk ve Gençleri Koruma Sosyal Projesi" kapsamında öğrenciler, Antalya’da kamp yapan Beşiktaşlı futbolcularla buluştu. Futbolcularla sohbet edip birlikte öğle yemeği yiyen öğrenciler bol bol fotoğraf çektirdi.

Proje kapsamında Finike İlçesi Yuvalı Şehit İsmail Çalkan Ortaöğretim okulunda öğrenim gören 12 öğrenci, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından tespit edilerek okullarından alındı ve Serik ilçesinde Beşiktaş’ın kampını yaptığı otele getirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı personelince Beşiktaş Futbol Takımı’na çiçek ve plaket takdim edildi. Öğrenciler burada Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve futbolcular ile sohbet edip öğle yemeğinde futbolcularla birlikte yemek yedi.

