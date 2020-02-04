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Jandarma okul ve servis araçları denetimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 04.02.2020 22:09 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri okulların açılmasıyla il genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına uygulama yaptı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri okulların açılmasıyla il genelinde okul çevreleri ve servis araçlarına uygulama yaptı. Uygulamada jandarma ekipleri 7 bin 261 kişiye GBT uygulaması yaparken, çeşitli suçlardan aranan 29 şahıs da yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 5 aşamalı olarak icra edilen "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetimi ve Tek Dal Sigara Satış" huzur ve güven uygulaması kapsamında; 746 umuma açık yer, 174 metruk bina, 158 okul/üniversite/öğrenci yurdu çevresinde yapılan uygulamada 7 bin 261 şahıs sorgulanırken çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 29 şahıs yakalandı. Ekiplerce 2 şahsa adli ve idari işlem yapılırken, şahıslara bin 55 TL idari para cezası uygulandı ve 1 zanlı gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince 338 okul servis aracı olmak üzere 2 bin 283 araç kontrol edilirken, 22 okul servis aracı olmak üzere 120 araca 60 bin 419 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 2 okul servis aracı olmak üzere 35 araç trafikten men edilirken, arama kaydı bulunan 2 araç da yakalandı. Jandarma ekiplerinin yapmış olduğu uygulamada 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 mermi fişek ele geçirildi.

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