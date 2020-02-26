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Jandarma olayların yüzde 97,6’sını ortaya çıkardı

KARABÜK HABERLERİ  | 26.02.2020 11:14 | Son Güncelleme

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılında meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97,6’sını aydınlattı.Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz’dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Asayiş Şube Müdürü Albay Engin Köktürk gerçekleştirdiği sunumda, Karabük il geneliyle ilgili bilgi verdikten sonra son 5 yılda kademeli olarak il genelinde yaşanan olay sayısında azalış olduğunu, 2018’de bin 580, 2019 yılında ise bin 416 olayın meydana geldiğini, bu rakamlar ışığında meydana gelen olay sayısında yüzde 10’luk bir azalış meydana geldiğini ifade etti.Karabük’te asayiş olaylarının diğer olaylara göre daha fazla olduğunu belirtilen Albay Köktürk, asayiş olaylarının yüzde 46’lık bir dilimde gerçekleştiğini söyledi.2019 yılında il genelinde ölümlü kazalarda yüzde 33’lük bir azalış yaşandığını aktaran Köktürk, yaralamalı kazalarda ise yüzde 3’lük bir azalış yaşandığını, jandarma olarak 2020 yılı için toplam kaza sayısının yüzde 10, ölümlü kaza sayının yüzde 6, yaralanmalı kaza sayısının ise yüzde 3 azaltılması hedefi ile çalışmalara devam edildiğini belirtti.Köktürk, 2019 yılında meydana gelen olaylar incelendiğinde il merkez, Safranbolu ve Yenice İlçe Jandarma komutanlıklarının sorumluluk bölgelerinde olayların yoğunluğunun görüldüğü, bu bölgeler ile ilgili olarak çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.2019 yılı içinde bin 146 olayın bin 115’i aydınlatılarak yüzde 97,6’lık bir aydınlatma oranı yakaladıklarını aktaran Köktürk, 2019 yılı içerisinde 26 defa "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması", 22 "Bölgesel Huzur ve Güven", 24 "Şok Yol Kontrolü" gibi uygulamalar icra ettiklerini bu uygulama esnasında çeşitli suçlardan aranan 175 şahıs ile 17 göçmen yakaladıklarını, 4 bin 345 araca 1 milyon 711 bin 245 lira tutarında ve 365 araca ise ağır tonajdan cezai işlem uygulandığını kaydetti.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2019 yılında meydana gelen asayiş olaylarının yüzde 97,6’sını aydınlattı.
Karabük Valisi Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Karabük İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Sefa Yılmaz’dan 2019 yılında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Asayiş Şube Müdürü Albay Engin Köktürk gerçekleştirdiği sunumda, Karabük il geneliyle ilgili bilgi verdikten sonra son 5 yılda kademeli olarak il genelinde yaşanan olay sayısında azalış olduğunu, 2018’de bin 580, 2019 yılında ise bin 416 olayın meydana geldiğini, bu rakamlar ışığında meydana gelen olay sayısında yüzde 10’luk bir azalış meydana geldiğini ifade etti.
Karabük’te asayiş olaylarının diğer olaylara göre daha fazla olduğunu belirtilen Albay Köktürk, asayiş olaylarının yüzde 46’lık bir dilimde gerçekleştiğini söyledi.
2019 yılında il genelinde ölümlü kazalarda yüzde 33’lük bir azalış yaşandığını aktaran Köktürk, yaralamalı kazalarda ise yüzde 3’lük bir azalış yaşandığını, jandarma olarak 2020 yılı için toplam kaza sayısının yüzde 10, ölümlü kaza sayının yüzde 6, yaralanmalı kaza sayısının ise yüzde 3 azaltılması hedefi ile çalışmalara devam edildiğini belirtti.
Köktürk, 2019 yılında meydana gelen olaylar incelendiğinde il merkez, Safranbolu ve Yenice İlçe Jandarma komutanlıklarının sorumluluk bölgelerinde olayların yoğunluğunun görüldüğü, bu bölgeler ile ilgili olarak çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi.
2019 yılı içinde bin 146 olayın bin 115’i aydınlatılarak yüzde 97,6’lık bir aydınlatma oranı yakaladıklarını aktaran Köktürk, 2019 yılı içerisinde 26 defa "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması", 22 "Bölgesel Huzur ve Güven", 24 "Şok Yol Kontrolü" gibi uygulamalar icra ettiklerini bu uygulama esnasında çeşitli suçlardan aranan 175 şahıs ile 17 göçmen yakaladıklarını, 4 bin 345 araca 1 milyon 711 bin 245 lira tutarında ve 365 araca ise ağır tonajdan cezai işlem uygulandığını kaydetti.

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Besbinevler
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Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
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