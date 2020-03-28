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Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

ADIYAMAN HABERLERİ  | 28.03.2020 21:11 | Son Güncelleme

Jandarma ekipleri bir hafta içerisinde korona virüsü tedbirlerine uymayan 48 kişiye 30 bin TL ceza kesti.Jandarma ekipleri, vatandaşları korona virüsü nedeniyle çıkartılan genelgelere uymaları konusunda bilgilendiriyor.

Jandarma ekipleri bir hafta içerisinde korona virüsü tedbirlerine uymayan 48 kişiye 30 bin TL ceza kesti.
Jandarma ekipleri, vatandaşları korona virüsü nedeniyle çıkartılan genelgelere uymaları konusunda bilgilendiriyor. Tüm uyarılara ve ikazlara rağmen bahsedilen kurallara uymamakta ısrar eden vatandaşlara yönelik cezai işlem uyguluyor.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, tedbirlerin uygulanmaya başlandığı 16 Mart 2020 tarihinden bu yana 18 berber, 1 kuaför, 1 düğün salonu, 1 çalgılı müzikli lokanta, 18 lokanta, 47 kahvehane, 7 kapalı çocuk oyun alanı, 70 taziye evi olmak üzere toplam 163 işyeri ve mekan kapatıldı.
Yapılan ikazlara rağmen hizmet vermeye devam eden 2 kahvehane ve buralarda bulunan 4 kişi ile 1 lokanta sahibine idari para cezası uygulandı. Bunun yanında 16 vatandaşa balık tuttukları, 21 vatandaşa piknik ve mesire alanlarında bulundukları için, 6 vatandaşa 65 yaş ve üzerinde olmalarına rağmen evlerini terk ettikleri için idari para cezası uygulandı. Bu şekilde bir haftada 30 bin Türk Lirasının üzerinde idari para cezası uygulandı.
Ayrıca, risk altındaki bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik bir hastalığı olan vatandaşların evden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini için 217 vatandaş 156 Jandarma İmdat Hattına başvurdu. Görevlendirilen 517 jandarma personeli aracılığıyla bu vatandaşların ihtiyaçları giderildi.

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