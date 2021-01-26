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Jandarma Özel Arama ve Kurtarma (JAK) timleri göreve hazır

26.01.2021 10:35 | Son Güncelleme:
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Jandarma Özel Arama ve Kurtarma (JAK) timleri göreve hazır

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Yanızçam Kayak Merkezinde 2021 yılı kış turizmi faliyetleri başladı.Yalnızçam Uğurludağ Kayak Merkezi’nde, yarıyıl tatilinde jandarma ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi de görev yapmaya başladı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Yanızçam Kayak Merkezinde 2021 yılı kış turizmi faliyetleri başladı.
Yalnızçam Uğurludağ Kayak Merkezi’nde, yarıyıl tatilinde jandarma ekiplerinin yanı sıra Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi de görev yapmaya başladı. Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, deprem, çığ gibi doğal afetlerde arama, kurtarma faaliyetlerinin yürütülmesi, kış turizm merkezlerinde emniyet ve asayişin sağlanması, olumsuz hava ve arazi koşullarında hasta ve yaralıların tahliye edilmesi, doğa sporları yapılan dağlık ve ormanlık bölgelerde önleyici kolluk devriyesi icra edilmesi maksadıyla teşkil edilen Jandarma Özel Arama ve Kurtarma (JAK) timleri kışa hazırlık eğitimlerini tamamlayarak bölgede meydana gelebilecek müessif olaylara karşı hazırlıklı ve her türlü tedbirleri almış durumda.
Ekipler ayrıca; İçişleri Bakanlığının COVIT 19 kısıtlamaları ile ilgili genelgeleri doğrultusunda; hafta sonları sadece otel müşterilerine açık, hafta içi ise tüm vatandaşlara açık olan kayak merkezinde Jandarma ekipleri tarafından maske, mesafe ve temizlik konuları ile emniyet ve asayişe yönelik gerekli kontrolleri yapılacak. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sezon bitene kadar bölgede güvenlik önlemlerini de aralıksız sürdürecek.

Jandarma Özel Arama ve Kurtarma (JAK) timleri göreve hazır

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