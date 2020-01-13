YURTHABER
  4. Jandarma personeli ’Kadına şiddetle mücadele’ eğitiminden geçti

Jandarma personeli ’Kadına şiddetle mücadele’ eğitiminden geçti

MANİSA HABERLERİ  | 13.01.2020 14:46 | Son Güncelleme

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Salihli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personele kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına, öfke kontrolü ve stresle mücadele eğitimi verildi.Toplumsal farkındalık oluşturma, bilinç kazandırma ve zihniyet dönüşümü sağlama temalı seminerde, şiddeti doğuran faktörler, şiddetin tanımını ve türlerini kapsayan kısa bir film gösterimi yapılırken, Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz tarafından, şiddeti önleme adına alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

Jandarma personeli ’Kadına şiddetle mücadele’ eğitiminden geçti

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından Salihli İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personele kadına yönelik şiddetin önlenmesi adına, öfke kontrolü ve stresle mücadele eğitimi verildi.
Toplumsal farkındalık oluşturma, bilinç kazandırma ve zihniyet dönüşümü sağlama temalı seminerde, şiddeti doğuran faktörler, şiddetin tanımını ve türlerini kapsayan kısa bir film gösterimi yapılırken, Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz tarafından, şiddeti önleme adına alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde ele alındı. "Aile içi şiddet ve Kadına yönelik şiddetle" mücadelenin önemini vurgulayan bir sunum yapılırken, eğitime 2 jandarma astsubay, 5 jandarma uzman çavuş ile 52 er katıldı.

Jandarma personeli ’Kadına şiddetle mücadele’ eğitiminden geçti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Salihli’de ’Yaşayan Şehir Salihli’ projesi Durasıllı Mahallesi ile devam ettiSalihli’de ’Yaşayan Şehir Salihli’ projesi Durasıllı Mahallesi ile devam etti
Salihli Belediyespor’dan galibiyetli provaSalihli Belediyespor’dan galibiyetli prova
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:24
İkindi
15:55
Akşam
18:17
Yatsı
19:38

Manisa Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Betül Eczanesi
Merkez
Kalfaoğlu Eczanesi
Merkez
Tunç Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Turgutlu
Ege Eczanesi
Akhisar
Gülin Eczanesi
Akhisar
Hüseyin Atalay Eczanesi
Salihli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.