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  4. Jandarma personeline kadına şiddetle mücadele hususunda eğitim

Jandarma personeline kadına şiddetle mücadele hususunda eğitim

BAYBURT HABERLERİ  | 09.01.2020 08:52 | Son Güncelleme

Bayburt’ta jandarma personellerine “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” eğitimi verildi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bayburt Valiliği İl Jandarma Komutanlığında görevli personellere “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” konularında bilgilendirme yapıldı.

Jandarma personeline kadına şiddetle mücadele hususunda eğitim

Bayburt’ta jandarma personellerine “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” eğitimi verildi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Bayburt Valiliği İl Jandarma Komutanlığında görevli personellere “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” konularında bilgilendirme yapıldı. Toplumsal farkındalık oluşturma, bilinç kazandırma ve zihniyet dönüşümü sağlama temalı eğitimde şiddeti doğuran faktörler, şiddetin tanımını ve türleri üzerinde duruldu. Ardından Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdür Vekili Seval Irmak, Sosyal Çalışmacı Mihrace Ebru Özcan ve Sosyolog Ayhan Akaslan tarafından “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” konularında sunum yaptı. Eğitim İl Jandarma Komutanlığı personellerinin sorularının, cevaplanması ile sona erdi.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele” eğitimlerinin devam edeceği belirtildi.

Jandarma personeline kadına şiddetle mücadele hususunda eğitim

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