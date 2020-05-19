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Jandarma Ramazan’da da zehir tacirlerine göz açtırmıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 19.05.2020 09:32 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kente sokulmak istenilen 1 kilo 500 gram toz esrar ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre durumundan şüphelenilen bir araç jandarma ekiplerince takibe alındı.

Jandarma Ramazan’da da zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda kente sokulmak istenilen 1 kilo 500 gram toz esrar ele geçirilirken olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre durumundan şüphelenilen bir araç jandarma ekiplerince takibe alındı. Araç, Yeşilhisar - Niğde karayolunda yakalanarak durduruldu. Araç ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda 1 kilo 500 gram toz esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken araçta bulunan M.Ç. ve beraberindeki 3 kişi gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kocasinan
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Kocasinan
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