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Jandarma sokağa çıkamayan 5 bin 488 kişiye yardım eli uzattı

BALIKESİR HABERLERİ  | 14.04.2020 15:05 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı son 1 ayda sokağa çıkamayan 5 bin 488 kişinin ihtiyaçlarını karşıladı.

Jandarma sokağa çıkamayan 5 bin 488 kişiye yardım eli uzattı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı son 1 ayda sokağa çıkamayan 5 bin 488 kişinin ihtiyaçlarını karşıladı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına rağmen sokağa çıkan vatandaşlara idari para cezası uyguladı.
Korona virüs salgınından, Türkiyeyi ve vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek maksadıyla İl Jandarma Komutanlığınca gerekli tedbirler alındı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca son 1 ayda; 24 saat esasına göre çalışan "Vefa Sosyal Destek Grubu" personeli tarafından sokağa çıkamayan 5 bin 488 kişiye istekleri doğrultusunda çeşitli konularda destek sağlanmış ve ihtiyaçları karşılandı.
Korona virüsün bulaşmasını engellemek maksadıyla alınan tedbirler kapsamında 1 ayda genelge ve talimatlara aykırı hareket edenlere yönelik; 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayıp eve dönmesi yönündeki ikazlara rağmen evine dönmeyen 526 şahsa 370 bin 936 TL, Umuma açık işyerlerinde alınması gereken tedbirlere uymayan 35 şahsa 13 bin 720 TL, Sahil bantları, piknik ve mesire alanı ile sosyal mesafe yasağına uymayan 154 şahsa 60 bin 368 TL, Toplu taşıma araçlarında uyması gereken tedbirlere uymayan ticari araç sahibi 12 şahsa 4 bin 704 TL,
Korona virüs tedbirleri kapsamında 10 Nisan 2020 24.00’dan 12 Nisan 2020 24:00’a kadar uygulanan sokağa çıkma yasağında 344 ekip ve bin 38 personel görevlendirilmiş, bu kapsamda sokağa çıkma yasağını ihlal eden 347 kişiye toplam 300 bin 768 TL idari para cezası uygulandı. 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatılmış olup son bir ayda toplam 768 şahsa 584 bin 366 TL idari ceza uygulandığı açıklandı.

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