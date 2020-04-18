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Jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı

ANTALYA HABERLERİ  | 18.04.2020 14:21 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi.İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan büyükşehirler arasında bulunan Antalya’nın Alanya ilçesinde Jandarma Komutanlığı’na Merkez Karakolu ekipleri, sokaktaki hayvanları unutmadı.

Jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi.
İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan büyükşehirler arasında bulunan Antalya’nın Alanya ilçesinde Jandarma Komutanlığı’na Merkez Karakolu ekipleri, sokaktaki hayvanları unutmadı. Vatandaşların evlerinde kalmasıyla yiyecek bulmakta güçlük çeken kedi köpek gibi hayvanlara jandarma ekipleri sokak sokak gezerek, mama verdi. Jandarma, ilçenin belirli bölgelerine de hayvanlar için mama bıraktı.

Jandarma, sokak hayvanlarını unutmadı

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