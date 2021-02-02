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Jandarma sokak hayvanlarını unutmuyor

02.02.2021 18:02 | Son Güncelleme:
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Aşırı soğukların yaşandığı bugünlerde sokak hayvanları için jandarma ekipleri seferber oldu.

Aşırı soğukların yaşandığı bugünlerde sokak hayvanları için jandarma ekipleri seferber oldu. Adana İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün yürüttüğü ortak çalışmada kar altında yiyecek bulamayan hayvanlar için yem bırakıldı.
Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Yaylasında yapılan sokak hayvanlarını besleme etkinliği, Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi koordinesinde Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi. Aç kalan sokak hayvanlarının bulunduğu noktaları tespit eden ekipler, sokak hayvanlarına mama dağıtıp elleriyle besledi.
Özellikle Pozantı ilçesinin Akçatekir Yaylası’nda sokak hayvanlar için kuru mama bırakıldı. Sokak hayvanlarına yapılan beslemenin yanı sıra ekipler yüksek kesimlerdeki yılkı atları ve yabani hayvanlara da yemlemede bulundu.
Akçatekir Yaylası’na yağan kar altında yiyecek bulamayan ve beslenmeye ihtiyaç duyan yabani hayvanlara besleme yaptıklarını dile getiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Çağatay Börklü, “Adana İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Adana Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bugün Pozantı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında pandemi döneminde özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde sokak hayvanlarının beslenmesi faaliyetini icra ediyoruz. Buna ek olarak da yaban hayatındaki beslenmekte zorlanan yabani hayvanlar içinde doğal yaşam alanlarına yem ve mama bırakmak suretiyle beslenmelerine katkı sağlıyoruz” dedi.

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