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Jandarma teşkilatının 181’inci kuruluş yıldönümü

VAN HABERLERİ  | 14.06.2020 09:38 | Son Güncelleme

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, jandarma teşkilatının 181’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Jandarma teşkilatımız dün olduğu gibi bugün de halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaktadır.

Jandarma teşkilatının 181’inci kuruluş yıldönümü

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, jandarma teşkilatının 181’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Sabırlı, yayımladığı mesajda, “Jandarma teşkilatımız dün olduğu gibi bugün de halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaktadır. Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatı, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, kar kış, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Bu bizler için büyük bir gurur vesilesidir. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışan, suç ve suçlularla mücadelede dünya çapında örnek olan jandarma teşkilatımız, görevini fedakârca yerine getirmesiyle halkımızın güvenlik kuvvetlerimize olan güvenini artırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle jandarma teşkilatımızın 181’inci yılına şahitlik ettiğimiz Jandarma Genel Komutanlığımızın kuruluş yıldönümünü tebrik ediyor; bu kutsal üniformaya emeği geçen bütün geçmiş büyüklerimizi, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

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