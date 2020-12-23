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Jandarma trafik 287 araca 153 bin lira ceza uyguladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 23.12.2020 09:19 | Son Güncelleme

Balıkesir’de Jandarma Trafik Timleri il genelinde yaptıkları hız ve emniyet kemeri denetimlerinde 287 araca 153 bin 542 lira idari para cezası uygularken, 106 aracı trafikten men etti.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, hızdan kaynaklanan kazaların önlenmesi ve dışında kalan ulaşıma yönelik, üretim, imalat, tedarik, lojistik zincirleri, sağlık, tarım ve orman faaliyetleri hareketliliğine bağlı başta traktör ve yük taşıyan araç kazalarının önlenmesi maksadıyla, “Hız Denetimi” ve "Emniyet Kemeri, Yük Taşıyan Araçlar ve Traktör Denetimi” faaliyeti icra edilmiştir.Jandarma Trafik Timleri Hız denetimi sonucunda; 849 araç kontrol edilmiş olup, 75 araca 32 bin 456 TL.

Balıkesir’de Jandarma Trafik Timleri il genelinde yaptıkları hız ve emniyet kemeri denetimlerinde 287 araca 153 bin 542 lira idari para cezası uygularken, 106 aracı trafikten men etti.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, hızdan kaynaklanan kazaların önlenmesi ve dışında kalan ulaşıma yönelik, üretim, imalat, tedarik, lojistik zincirleri, sağlık, tarım ve orman faaliyetleri hareketliliğine bağlı başta traktör ve yük taşıyan araç kazalarının önlenmesi maksadıyla, “Hız Denetimi” ve "Emniyet Kemeri, Yük Taşıyan Araçlar ve Traktör Denetimi” faaliyeti icra edilmiştir.
Jandarma Trafik Timleri Hız denetimi sonucunda; 849 araç kontrol edilmiş olup, 75 araca 32 bin 456 TL. idari para cezası uygulanırken, 11 araç trafikten men edildi ve 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.
Emniyet kemeri denetimi sonucunda Trafik Timleri bin 786 aracı kontrol ederek, 108 araca 56 bin 635 TL idari para cezası uygulanırken, 40 araç trafikten men edildi ve 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.
Jandarma Trafik Timleri traktör denetimlerinde 545 traktörü kontrol ederek, 32 traktöre 21.916 TL idari para cezası uygularken, 15 tarım aracını trafikten men etti.
Yük taşıyan araçların denetimi sonucunda; bin 42 araç kontrol edilerek, 72 araca 42 bin 535 TL idari para cezası uygulandı ve 40 araç trafikten men edildi.

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