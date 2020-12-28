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Jandarma trafik ekipleri EBA’dan öğrencilere trafik dersi verdi

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 28.12.2020 09:50 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Jandarma Trafik Timleri, pandemi süreci nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verdi.Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri, korona virüs salgını nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencileri, trafik kuralları hakkında bilgilendirmek için uzaktan eğitim verdi.

Jandarma trafik ekipleri EBA’dan öğrencilere trafik dersi verdi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Jandarma Trafik Timleri, pandemi süreci nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden trafik eğitimi verdi.
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri, korona virüs salgını nedeniyle okullarından uzak kalan öğrencileri, trafik kuralları hakkında bilgilendirmek için uzaktan eğitim verdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen uzaktan trafik eğitimi, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verildi. İlçedeki 3 ayrı okulda başlatılan eğitimler çerçevesinde Jandarma Trafik Timleri, bilgisayar ve akıllı tahta aracılığı ile EBA’dan ulaştıkları öğrencilerle canlı ders yaptı.
Öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek, trafik konularında farkındalık oluşturmak amacıyla verilen uzaktan eğitimde, okul yolunda ve günlük yaşantılarında dikkat etmeleri gereken kurallar, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları ile trafik işaret ve levhalar hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Projeyle, her gün trafiğin içinde yer alan anne, baba ve aile bireylerinin trafik kazalarıyla ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi ve yarının sürücüleri olan çocuklarda trafik bilinci oluşturulması amaçlanıyor.
Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri’nin, öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayıncaya kadar ilçe genelindeki okullarda bu tür eğitimlerine devam edeceği bildirildi.

Jandarma trafik ekipleri EBA’dan öğrencilere trafik dersi verdi

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