YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Jandarma Trafik ekipleri havadan denetledi

Jandarma Trafik ekipleri havadan denetledi

20.02.2021 12:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı müşterek denetimler arttırılırdı.Jandarma Trafik timleri tarafından sorumluluk bölgelerinde havadan ve karadan düzenlenen trafik denetimlerinde sürücülerin yakalanma riski duygusunu arttırmak ve trafik kurallarına uyumu arttırmak amacıyla Muğla’nın Ortaca ilçesi turistik Dalyan yolunda havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirildi.Denetimde, ‘Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme gibi” ihlaller denetlendi.Denetimlerde üç şahsa geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek üç şahsa taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde park etme ihlallerinden toplamda 6 sürücüye Bin 374 TL cezai işlem uygulandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı müşterek denetimler arttırılırdı.
Jandarma Trafik timleri tarafından sorumluluk bölgelerinde havadan ve karadan düzenlenen trafik denetimlerinde sürücülerin yakalanma riski duygusunu arttırmak ve trafik kurallarına uyumu arttırmak amacıyla Muğla’nın Ortaca ilçesi turistik Dalyan yolunda havadan ve karadan trafik denetimi gerçekleştirildi.
Denetimde, ‘Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme gibi” ihlaller denetlendi.
Denetimlerde üç şahsa geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçmek üç şahsa taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde park etme ihlallerinden toplamda 6 sürücüye Bin 374 TL cezai işlem uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesiKampa giderken yanınıza almanız gereken 6 kamp malzemesi
Evi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yokEvi adeta yok oldu: Cumaya gidecek elbisem yok
1/

Muğla Namaz Vakitleri 20 Şubat Cumartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:43
Öğle
13:25
İkindi
16:29
Akşam
18:58
Yatsı
20:13

Muğla Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Cumartesi

Alinda Eczanesi
Merkez
Yüksel Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Damla Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Gündoğan Eczanesi
Bodrum
Nur Alp Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Çorum'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Büyükşehir, yangında serası zarar gören üreticiye destek verecek

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Vali Becel, Regaib Kandilini kutladı

Diğer Haberler

Marmaris’te kısıtlama sürecinde denetimler devam ediyor

Marmaris’te kısıtlama sürecinde denetimler devam ediyor

Datça’da içme suyu hat yenileme çalışması

Datça’da içme suyu hat yenileme çalışması

Trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor

Trafik ekiplerinin denetimleri sürüyor

Datça’da 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Datça’da 210 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Motosiklet hırsızları JASAT’a yakalandı

Motosiklet hırsızları JASAT’a yakalandı

Motosiklet hırsızları JASAT’a yakalandı

Motosiklet hırsızları JASAT’a yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.