Jandarma trafik personelinden duyarlı davranış

Giresun’da jandarma ekipleri trafikten men ettikleri araçtaki hasta olan 9 yaşındaki çocuğu ve ailesini ekip aracıyla tedavi merkezine yetiştirdiler.

Şebinkarahisar ilçesinde görevli Jandarma Trafik Timi, uygulama yaptıkları sırada kontrol noktasında durdurulan aracın sigortasız olduğunu tespit edince, araç trafikten men edildi. Araç içerisinde bulunan 9 yaşındaki Bekir Koç’un ilçe merkezinde bulunan rehabilitasyon merkezinde randevusu olduğunu öğrenen jandarma personeli, randevuya geç kalmamaları için çocuğu ve ailesini ekip aracıyla rehabilitasyon merkezine kadar götürerek randevu saatine yetişmesini sağladılar.



