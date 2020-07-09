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Jandarma traktörler ve biçerdöver denetimi

ÇORUM HABERLERİ  | 09.07.2020 17:19 | Son Güncelleme

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasat mevsimi nedeniyle traktör ve biçerdöver denetimlerine ağırlık verdi.Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, hasat döneminde eksik güvenlik donanımı ve tehlikeli şekilde yük yükleme nedeniyle büyük tehlike oluşturan traktör ve biçerdöverlerin oluşturduğu kazaları en aza indirmek amacıyla Jandarma Trafik Timlerince çiftçilere, hasat zamanı tarlada, köylerde ve karayolunda alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.Çorum’da hasat zamanın başlaması ile birlikte traktör kazalarında artış yaşanmaya başladığına dikkat çekilen açıklama da, “ Son iki yılda Jandarma Trafik sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazalarda, kazaya karışan araç cinslerine göre dağılımında da traktör cinsi araçlar otomobil ve kamyonetten (panelvan) sonra üçüncü sırada yer almaktadır.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hasat mevsimi nedeniyle traktör ve biçerdöver denetimlerine ağırlık verdi.
Çorum Valiliği’nden yapılan açıklama da, hasat döneminde eksik güvenlik donanımı ve tehlikeli şekilde yük yükleme nedeniyle büyük tehlike oluşturan traktör ve biçerdöverlerin oluşturduğu kazaları en aza indirmek amacıyla Jandarma Trafik Timlerince çiftçilere, hasat zamanı tarlada, köylerde ve karayolunda alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldığı ifade edildi.
Çorum’da hasat zamanın başlaması ile birlikte traktör kazalarında artış yaşanmaya başladığına dikkat çekilen açıklama da, “ Son iki yılda Jandarma Trafik sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazalarda, kazaya karışan araç cinslerine göre dağılımında da traktör cinsi araçlar otomobil ve kamyonetten (panelvan) sonra üçüncü sırada yer almaktadır. Bu istatistikler traktör cinsi araçların trafikte ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir. İlimiz sınırları içinde tarım araçlarına bağlı olarak meydana gelen kazaların en aza indirilebilmesi için, traktör, biçerdöver ve diğer zirai araçların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen trafik kurallarına titizlikle uyması gerekmektedir” ifade edildi.
Çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşların trafik kazaları sonucu can ve mal kaybına uğramaması ve kurallara uymayan sürücülerin Jandarma Trafik Timleri’nce yapılan denetimlerinde trafik cezalarına maruz kalmamaları, şu kurallara dikkat etmeleri istendi;
“Tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla tarla veya iş yerlerinde götürüp getirmek üzere lastik tekerlekli traktörlerin, bağlı römork veya yarı römorkların ışık donanımları eksiksiz olması, arka kısımlarına yansıtıcı şeritler ve reflektör takılması. Traktörlerde flaşörlü yanıp sönen sarı ışıklı dönerli uyarı lambası kullanılır durumda olması, traktörlerin zorunlu olmadıkça karayoluna çıkmaması. Biçerdöverlerin ise gece karayoluna hiçbir şekilde çıkmadan, gündüz karayolunu kullanması gerektiğinde biçerdöverin önündeki tablo sökülerek seyir etmesi. Traktör römorklarında, trafik güvenliği açısından gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan insan taşınmaması, araçların çamurluk, basamak, karasör kenarında, sürücü mahallinin veya aracın üstü gibi dış kısımlarda insan taşınmaması. Traktör römorklarına, yandan ve arka kısımdan sarkacak, karayoluna değecek, düşecek, saçılacak, akacak şekilde yükleme yapılmaması, yükler sağlam olarak yerleştirilerek ve bağlanarak, kasanın yan ve arka kapakları kapalı olarak, yüklerin üzerine hiçbir şekilde yolcu bindirilmemesi büyük önem arz etmektedir”

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