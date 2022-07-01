Jandarma turizm kenti Antalya'da trafiği helikopterle denetledi

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya Jandarma Komutanlığı, Kurban Bayramı tatili süresince yerli turist yoğunluğunun beklendiği turizm kentinde, helikopterle trafik denetimi yaparak kurallara uymayanları tespit ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca trafik yoğunluğunun artması öngörülen noktalardaki kontrollerini sıklaştırdı.

Kentin özellikle giriş noktalarında yapılan kontrollerde trafik düzeni ve güvenliğine ilişkin denetim yapılıyor. Uygunsuz şerit kullanımı, hatalı sollama, emniyet kemeri veya kask takmama gibi hususlar kontrol ediliyor.

Antalya'da sorumluluk bölgesindeki kara yolunun farklı kesimlerinde kontrol noktaları oluşturan ve sahillerde de denetim yapan ekiplere helikopter de eşlik ediyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibinin de "Mil Mi-17" tipi helikopterden görüntülediği denetimlerde trafik timleri, kara yolları ile kontrol noktası oluşturulan bölgelerde uçuş gerçekleştirdi.

Zaman zaman alçak irtifada yapılan uçuşlarda yoğunluk olan yerler tespit edilerek, takviye ekipler yönlendirildi.

Trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücüler kara ekiplerine bildirildi, bu sürücülere ceza uygulandı.

- 253 sürücüye ceza

Kurban Bayramı tatilinde trafik yoğunluğu yaşanması beklenen noktalarda devam edecek denetimlerde şu ana kadar 253 sürücüye 261 bin 75 lira ceza uygulandı. Havadan özel kameralarla yapılan tespitlerde 77 otomobil trafikten men edildi.

Denetimlerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı.

Jandarma yetkililerince, Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında, trafik kazalarında şoför kusurlarının en aza indirilmesi, kural ihlallerine karşı caydırıcılığın artırılması amacıyla Kurban Bayramı süresince helikopterli denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

