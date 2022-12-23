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Jandarma uyuşturucu baskını yaptığı adreste silah ve tarihi eserde ele geçirdi

23.12.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu, tarihi eser ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K., Z.S., H.A., V.T. ile H.S., isimli şahısların uyuşturucu sattığı ihbarını alan jandarma ekipleri harekete geçti. Şüphelilerin köydeki evlerine baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 220 gram esrar,

1 adet tarihi eser, 15 litre etil alkol, 1 adet 7.65 mm çapında fişek, 17 adet 9 mm çapında fişek, 4 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet uyuşturucu madde kullanıma aparatı ve sahte alkol/kaçak alkol üretiminde kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Olayın ardından şahıslar gözaltına alınırken, ayrıca H.S., isimli şahsa ise ruhsatsız av tüfeği kullanmaktan dolayı bin 285 TL idari para cezası uygulandı.

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