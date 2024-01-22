Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Nazilli ilçesi Bereketli Mahallesi’nde R.G. isimli şüphelinin adresine baskın düzenledi. İkamet ve eklentilerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve 20 parça paketlenmiş halde kenevir tohumu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli R.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

