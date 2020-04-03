YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muş
  4. Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerine teslim ediyor

Jandarma, vatandaşın sosyal yardım ödemesini evlerine teslim ediyor

MUŞ HABERLERİ  | 03.04.2020 16:12 | Son Güncelleme

Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, PTT şubelerinin korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim ediyor.Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde sosyal yardım ödemeleri için PTT’lere akın eden vatandaşların sosyal mesafeyi koruyamaması nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında PTT’lerin kapatılması kararının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, köy köy gezerek vatandaşın maaş ödemesini yapıyor.Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki köylerde yaşayan vatandaşların sosyal yardım ödemelerini teslim alan ekipler, hak sahibi vatandaşlara imza karşılığında teslim ediyor.

Muş Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, PTT şubelerinin korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında kapatılmasının ardından vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim ediyor.
Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde sosyal yardım ödemeleri için PTT’lere akın eden vatandaşların sosyal mesafeyi koruyamaması nedeniyle korona virüs tedbirleri kapsamında PTT’lerin kapatılması kararının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, köy köy gezerek vatandaşın maaş ödemesini yapıyor.
Merkez Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki köylerde yaşayan vatandaşların sosyal yardım ödemelerini teslim alan ekipler, hak sahibi vatandaşlara imza karşılığında teslim ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER -20 derecede havuza girip yarıştılar -20 derecede havuza girip yarıştılar
PARTNER Gamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı Gamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Kütahya'da hareket halindeki traktöre binmeye çalışan kişi öldü

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Makinalı tüfekle yakalanan 2 kişi tutuklandı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Gaziantep ilk çeyrek ihracatını yüzde 2,1 artırdı

Adıyaman Belediyesi, mahalleri tek tek temizliyor

Adıyaman Belediyesi, mahalleri tek tek temizliyor

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Bursa’da sağlık çalışanlarına yıldızlı destek

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Salgında beden ve ruh sağlımızı koruma yolları

Muş Namaz Vakitleri 3 Nisan Cuma

İmsak
04:24
Sabah
05:49
Öğle
12:22
İkindi
15:57
Akşam
18:46
Yatsı
20:05

Muş Nöbetçi Eczaneler 3 Nisan Cuma

Şehir Eczanesi
Merkez
Serhat Eczanesi
Bulanik
Hayat Eczanesi
Haskoy
Özlem Eczanesi
Malazgirt
Şifa Eczanesi
Varto
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Muş’ta “Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı

Muş’ta “Uyuşturucu ile Mücadele” toplantısı yapıldı

Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı

Ödüllü dişçi Malazgirt’te klinik açtı

Hasköy Menekşe Anaokulu Öğrencileri Fidan Dikti

Hasköy Menekşe Anaokulu Öğrencileri Fidan Dikti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.