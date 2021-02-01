Jandarma ve Doğa Koruma ekipleri yaban hayvanlarını yemledi

Düzce Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından yem bulmakta sorun çeken yaban hayat için yemleme çalışması yaptı.

Geçtiğimiz hafta sonu yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ile beraber yaban hayatta var olan hayvanlar yem bulmakta sorun çekmeye başladı. Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı’da yaban hayatta var olan hayvanlar için kolları sıvadı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipler ile birlikte Beyköy ormanlarında yemleme çalışması yapan Beyköy Jandarma Karakol Komutanlığı doğaya 150 kilo yonca ve 50 kilo saman bıraktı.

