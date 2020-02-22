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Jandarma ve Emniyet Trafik ekiplerinden alkol denetimi

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 22.02.2020 09:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Timleri, alkol denetimlerinde, 125 otomobil sürücüsünü denetlerken, kurallarına uymayan 4 sürücüye ise 7 bin 500 lira para cezası uyguladı.Şuhut İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Timleri Şuhut’ta da seyir halindeki sürücülere alkol denetimi yaptı.

Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Timleri, alkol denetimlerinde, 125 otomobil sürücüsünü denetlerken, kurallarına uymayan 4 sürücüye ise 7 bin 500 lira para cezası uyguladı.
Şuhut İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Timleri Şuhut’ta da seyir halindeki sürücülere alkol denetimi yaptı. Seyir halinde bulunan sürücüleri alkol denetimi ile ilgili bilgilendiren jandarma ve emniyet trafik timleri 125 otomobilin denetlendiği alkol denetiminde 4 sürücüye kurallara uymadığı gerekçesiyle toplam 7 bin 500 lira para cezası uyguladı. Ayrıca aranan bir şahıs da yakalandı. Sürücüler ise alkol denetim uygulamasından oldukça memnun olduklarını ifade ederek, kolluk güçlerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.
Sürücü Ethem Öncül alkol denetimi ile ilgili açıklamalarında, “Tabi her gün yapılması gereken bir uygulama diye düşünüyorum. Özellikle trafik kazaları açısından alkollü araç sürmek çok tehlikeli ve en çok kaza yapılan trafik kazalarına sebep olanlardan biriside alkollü araç kullanmak düşüncesindeyim. Vatandaşlara önerim olarak hiç kullanmazsalar en güzeli’’ dedi.
Sürücü Ali Samsa ise, “Alkol tüm kötülüklerin anasıdır. Özellikle sürücülerin alkol alarak trafiğe çıkmamaları kendi can ve güvenliği açısından ve karşısındaki insanların can ve güvenliği açısından çok önemli. Lütfen alkollü olabiliriz ama alkollüyken kesinlikle direksiyon başına geçerek trafiğe çıkmayalım. Kendi canımızı ve çocuklarımızı düşünelim. Teşekkür ederim’’ dedi.

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Aktan Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Ece Eczanesi
Merkez
Tahmisoğlu Eczanesi
Bolvadin
Hilal Eczanesi
Cobanlar
Güneş Eczanesi
Dinar
Daştan Eczanesi
Sandikli
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