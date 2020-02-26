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Jandarma ve emniyetten helikopter destekli uygulama

MANİSA HABERLERİ  | 26.02.2020 19:07 | Son Güncelleme

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otoyollarda helikopter destekli trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi.Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi ve İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan İzmir-İstanbul Otoyolu, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter desteğiyle, toplam 34 güvenlik personelinin görev aldığı trafik denetimi yapıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince otoyollarda helikopter destekli trafik denetim uygulaması gerçekleştirildi.
Manisa İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi ve İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde bulunan İzmir-İstanbul Otoyolu, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopter desteğiyle, toplam 34 güvenlik personelinin görev aldığı trafik denetimi yapıldı. Yapılan denetimlerde 67 araç kontrol edilirken, havadan trafik ihlali bildirilen 4 araç ve sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca bir maddi hasarlı kaza bildirildi. İlerleyen günlerde sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunu sürekli üst düzeyde tutulması için havadan trafik denetimine devam edileceği kaydedildi.

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