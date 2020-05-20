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Jandarma ve Kızılay omuz omuza

MUĞLA HABERLERİ  | 20.05.2020 16:12 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Menteşe Şubesi ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlara, “Ramazan Bayramı” öncesinde gıda paketleri ulaştırıldı.Kızılay Genel Merkezi tarafından Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için gönderilen gıda kolileri Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlandıktan sonra Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi.

Türk Kızılay Menteşe Şubesi ekipleri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlara, “Ramazan Bayramı” öncesinde gıda paketleri ulaştırıldı.
Kızılay Genel Merkezi tarafından Muğla’nın Menteşe ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması için gönderilen gıda kolileri Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlandıktan sonra Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ile irtibata geçildi. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız’ın talimatı doğrultusunda ilçenin kırsal mahallerinde yaşayan vatandaşlar, jandarma ve muhtarlar tarafından belirlenerek Türk Kızılay Menteşe Şubesine bildirildi. Bu çalışmanın ardından hazırlanan gıda kolilerinin dağıtımı için harekete geçildi.
Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, jandarma ekipleri ve Türk Kızılay gönüllülerinin katılımı ile İlçenin kırsal mahallelerinde yaşayan vatandaşlara, “Ramazan Bayramı” öncesinde gıda paketleri ulaştırıldı.
Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın verdiği talimat sonrasında saha çalışmalarına başladıklarına işaret ederek, “Türk Kızılay ekipleri olarak yaklaşık 2.5 aydır sahada çalışıyoruz. Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olanlar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik gıda paketi, nakit yardımı, maske ve dezenfektan yardımı yaptık. Bu çalışmaları Menteşe Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu ile koordineli olarak yapıyoruz. 2,5 aylık sürede ilçe genelinde yaklaşık 3 bin aileye gıda paketi, Ramazan pidesi, konserve, kıyafet, nakit yardımı, maske ve dezenfektan ulaştırdık” dedi.
Kızılay Şube Başkanı Gürbüz, Ramazan ayının gelmesi ile birlikte farklı bir çalışmayı hayata geçirdiklerini anlatarak, “Ramazan ayının belirli günlerinde farklı mahallelerde vatandaşlarımıza sıcak Ramazan pidesi ulaştırdık. Bugün ise Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimizle birlikte kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza “Ramazan Bayramı” öncesinde Ramazan paketleri ulaştırmak maksadıyla bir çalışma başlattık.
Arefe gününe kadar içinde bir aileye yetecek kadar gıda maddesi olan 1000 adet Ramazan paketini vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçteki destekleri için muhtarlarımıza ve jandarma teşkilatının fedakâr mensuplarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Bu arada, Ramazan paketlerinin dağıtımı esnasında duygusal anlar yaşandı.
Bazı vatandaşlar Kadın Kızılay gönüllüleri ve jandarma mensuplarına teşekkür ederek, “Bunlar kanatsız melekler. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dediler.
Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Gürcan Özdilek, çalışmalar esnasında bahçesinde hayvan otlatan yaşlı bir kadınla sohbet ettiler ve yaşının 100’e yakın olduğu öğrenilen kadına sağlıklı bir yaşam dileğinde bulundular.
Yaşlı kadın, kendisine şişe suyu veren Kızılay gönüllülerine, “Suyun doğalı bu dereden akıyor. Ben bu sudan başka su içmem. Sağlığımı da bu doğal hayata borçluyum” cevabını verdi.

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