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Jandarma ve polislere başarı belgesi verildi

MALATYA HABERLERİ  | 25.06.2020 14:27 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde çalışmalar gerçekleştiren Malatya’nın Arguvan İlçesinde görev yapan Jandarma ve Emniyet Personeline başarı belgesi verildi.Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, makamında kabul ettiği İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş, Polis Merkezi Amiri Komiser Yardımcısı Cenap Karpuzcu ve 30 emniyet personelleri ile İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ile 13 jandarma personellerine başarı belgesi verdi.Teşekkür belgesi verme programında konuşan ilçe Kaymakamı Şahin, “ Ülkemizin ve dünyanın sorunu haline gelen Covid-19 pandemisi mücadelesinde etkin rol oynan jandarma ve emniyet teşkilatı çalışanlarına teşekkür ederiz.

Jandarma ve polislere başarı belgesi verildi

Yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele sürecinde çalışmalar gerçekleştiren Malatya’nın Arguvan İlçesinde görev yapan Jandarma ve Emniyet Personeline başarı belgesi verildi.
Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, makamında kabul ettiği İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş, Polis Merkezi Amiri Komiser Yardımcısı Cenap Karpuzcu ve 30 emniyet personelleri ile İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva ile 13 jandarma personellerine başarı belgesi verdi.
Teşekkür belgesi verme programında konuşan ilçe Kaymakamı Şahin, “ Ülkemizin ve dünyanın sorunu haline gelen Covid-19 pandemisi mücadelesinde etkin rol oynan jandarma ve emniyet teşkilatı çalışanlarına teşekkür ederiz. İlçemizde huzur ve güven içinde güvenimizi ve huzurumuzu sağlayan jandarma ve emniyet teşkilatıdır Başarılı çalışmalarınızdan dolay sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Jandarma ve polislere başarı belgesi verildi

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