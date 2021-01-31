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Jandarma, yaban hayvanlarını unutmadı

31.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Jandarma, yaban hayvanlarını unutmadı

Malatya’nın Arguvan İlçesinde jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı.Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk görev esnasında yaban hayvanlarının ve sokak hayvanları yoğun kar ve kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanmaları sebebiyle doğaya yem bıraktı.Jandarma ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yaptı.Jandarma, İlçede yaban hayvanları için buğday yemi ile kedi ve köpek maması bıraktı.

Malatya’nın Arguvan İlçesinde jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı.
Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk görev esnasında yaban hayvanlarının ve sokak hayvanları yoğun kar ve kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanmaları sebebiyle doğaya yem bıraktı.
Jandarma ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yaptı.
Jandarma, İlçede yaban hayvanları için buğday yemi ile kedi ve köpek maması bıraktı.

Jandarma, yaban hayvanlarını unutmadı

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