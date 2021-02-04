Jandarma, yaralı şahini elleriyle besleyerek korumaya aldı

Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan şahin, jandarma ekiplerince karnı doyurularak koruma altına alındı.

Doğanyurt ilçesine bağlı Demirci köyü yol ayrımında yaralı şahin bulan vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Doğanyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralı şahini alarak komutanlığa getirdi. Yaralı ve aç olduğundan bitkin düştüğü belirlenen şahin, jandarma ekiplerince beslenerek, tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yaralı Şahin’in, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

