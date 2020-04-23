YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Jandarma yaylada yaşayan 11 yaşındaki çocuğun doğum gününü kutladı

Jandarma yaylada yaşayan 11 yaşındaki çocuğun doğum gününü kutladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 23.04.2020 17:04 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezine 30 kilometre mesefede yaylada yaşayan 11 yaşındaki Sedat Gülmez’in doğum gününü kutladılar.23 Nisanda doğan ve Umutlu Köyü yaylasında ailesiyle yaşayan Sedat Gülmez, Jandarma ekiplerinin kendisine doğum günü pasta getirmesi ve çeşitli hediyeler alarak doğum gününü kutlmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.Jandarma ekiplerinin kendisine çok güzel bir sürpriz yaptığını belirten Sedat Gülmez, ’’Hayatımın en güzel anını yaşadım.

Jandarma yaylada yaşayan 11 yaşındaki çocuğun doğum gününü kutladı

Kütahya’nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe merkezine 30 kilometre mesefede yaylada yaşayan 11 yaşındaki Sedat Gülmez’in doğum gününü kutladılar.
23 Nisanda doğan ve Umutlu Köyü yaylasında ailesiyle yaşayan Sedat Gülmez, Jandarma ekiplerinin kendisine doğum günü pasta getirmesi ve çeşitli hediyeler alarak doğum gününü kutlmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.
Jandarma ekiplerinin kendisine çok güzel bir sürpriz yaptığını belirten Sedat Gülmez, ’’Hayatımın en güzel anını yaşadım. Ben Umutlu köyünde yayla evinde yaşıyorum. Burada arkadaşım yok. Asker abilerim bana hediye getirdiler ve pasta almışlar. Büyüyünce bende asker olacağım. Onlara çok teşekkür ederim’’ dedi

Jandarma yaylada yaşayan 11 yaşındaki çocuğun doğum gününü kutladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Canlı yayında sinekle imtihan! Canlı yayında sinekle imtihan!
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Melikgazi’de bir yenilik daha

Melikgazi’de bir yenilik daha

(Düzeltme)

(Düzeltme)

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Başkan Doğan, koltuğunu telekonferans yöntemiyle devretti

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Poyraz, Marmara Denizi'nde etkisini sürdürüyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Kırşehir'de 2 bin esnaf ve sanatkara destek kredisi kullandırılması hedefleniyor

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Atatürk Havalimanı’nda inşası devam eden pandemi hastanesinin elektriğini "1920" sağlayacak

Kütahya Namaz Vakitleri 23 Nisan Perşembe

İmsak
04:33
Sabah
06:05
Öğle
13:03
İkindi
16:49
Akşam
19:52
Yatsı
21:18

Kütahya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aksa Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Derman Eczanesi
Gediz
Çınar Eczanesi
Simav
Çağla Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

İçki masasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Yabani atlar, orman işçileri tarafından görüntülendi

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Nikahlar Korona virüs hassasiyeti ile kıyılıyor

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Gözlem altındaki işçilerden alkış yağmuru

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

Sağlık çalışanları Korona virüs defi için kurban kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.