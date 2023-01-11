YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Jandarma yolcuların üstünde uyuşturucu madde ele geçirdi

Jandarma yolcuların üstünde uyuşturucu madde ele geçirdi

11.01.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrol uygulamasında seyehat eden 3 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Jandarma yolcuların üstünde uyuşturucu madde ele geçirdi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerimizce farklı tarihlerde uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik Söke ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında seyahat firmalarına ait yolcu otobüslerinde uyuşturucu madde köpekleri ile arama yapıldı. Aramada yolcu olarak seyahat eden K.U ve S.E isimli şahısların üzerinde uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Ayrıca Söke ilçesinde yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsünün uyuşturucu madde köpekleri ile yapılan aramasında yolcu olarak seyahat eden B.G isimli şahsın üzerinde 25 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Söke’de Cezaevi için kitap bağış kampanyası başlatıldıSöke’de Cezaevi için kitap bağış kampanyası başlatıldı
Kars’ta keklik ve tavşan avı yasaklandıKars’ta keklik ve tavşan avı yasaklandı
Burdur'da kaybolan bir kişinin cesedi ormanda bulunduBurdur'da kaybolan bir kişinin cesedi ormanda bulundu
Anahtar Kelimeler:
Aydın

Aydın Namaz Vakitleri 11 Ocak Çarşamba

İmsak
06:51
Sabah
08:17
Öğle
13:21
İkindi
15:54
Akşam
18:15
Yatsı
19:36
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.