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Jandarma zehir tacirlerine geçit vermiyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 22.12.2020 13:36 | Son Güncelleme

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulaması esnasında durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin yol kontrol uygulaması esnasında lçesi Mesudiye mahallesinde durumundan şüphelendikleri N.K.

Jandarma zehir tacirlerine geçit vermiyor

Eskişehir’de jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulaması esnasında durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta 50 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, rutin yol kontrol uygulaması esnasında lçesi Mesudiye mahallesinde durumundan şüphelendikleri N.K. yönetimindeki bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 50 gram bonzai adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi.
Jandarma ekipleri şüpheli N.K.’yı gözaltına aldı. Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlanan şüpheli “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” suçlarından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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