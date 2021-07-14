Jandarma'dan 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisi

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisi açıldı.

Alışveriş merkezinde açılan sergide, hain darbe girişiminde yaşanan anlardan kesitler ve kareler yer aldı.

Serginin açılış etkinliğine, AVM'ye gelen ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Sergi, yarın da ziyaret edilebilecek.



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