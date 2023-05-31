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Jandarmadan 29 şahsa uyuşturucu operasyonu

31.05.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş ve uyuşturucu madde operasyonlarında 29 şüpheli şahsı yakalarken, çok miktarda uyuşturucu madde ve ateşli silah ve fişek ele geçirdi.

Jandarmadan 29 şahsa uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 22-28 Mayıs tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde çok sayıda uyuşturucu ele geçirdi.

Yapılan operasyon neticesinde 13 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 kilo 279 gram metamfetamin, 6 gram kubar esrar, 2 gram bonzai, 2 gram kokain, 25 gram kenevir, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, bin 164 adet tabanca fişeği, bin 943 adet av tüfeği fişeği, 22 adet bıçak, 91 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 4 adet cep telefonu ve 5 bin 500 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi. Olaylara karışan 29 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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