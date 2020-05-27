Jandarmadan 3 ilçede uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından 3 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında; Develi, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Develi ilçesine bağlı Zile Mahallesinde İ.E.’nin bulunduğu araçta ve üzerinde yapılan aramada 12 gram metamfetamin, Melikgazi ilçesine bağlı Ağırnas Mahallesinde K.A.’nın bulunduğu araçta ve üzerinde yapılan aramada 2 gram metamfetamin ve Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesinde İ.T. ile M.A.’nın bulunduğu evde yapılan aramada; 33 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 2 adet uyuşturucu içmede kullanılan aparat ele geçirildi. 3 operasyonda da gözaltına alınan 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

