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Jandarma’dan 321 bin TL’lik ceza

KIRKLARELİ HABERLERİ  | 28.05.2020 11:37 | Son Güncelleme

Kırklareli Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 102 kişiye toplam 321 bin 300 TL para cezası kesti.Ramazan Bayramı’nde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kurallara uymayan 102 kişiye idari yaptırım uyguladı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 102 kişiye toplam 321 bin 300 TL para cezası kesti.
Ramazan Bayramı’nde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, kurallara uymayan 102 kişiye idari yaptırım uyguladı. İl genelinde yapılan kontrollerde jandarma ekipleri çeşitli gerekçelerle kurallara uymayarak izinsiz bir şekilde dışarı çıkan 102 kişiye 321 bin 300 TL para cezası kesti.
Kahvehaneyi açtılar cezayı aldılar
Öte yandan bayram süresince kısıtlama kurallarına uymayanlardan en dikkat çekenleri ise gölet kenarında piknik yapanlarla izinsiz bir şekilde kahvehaneyi açanlar oldu. Kırklareli Merkez’e bağlı Geçitağzı köyünde yapılan denetimlerde H.K. isimli kişinin kahvehanesini izinsiz bir şekilde açtığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde H.K. ile birlikte kahvehanede bulunan 7 kişiye toplam 22 bin 50 TL para cezası kesildi. Bunun yanı sıra yine il merkezine bağlı Armağan Baraj Göleti’nde hem sokağa çıkma kısıtlamasına hem de gölet yasağına uymayarak piknik yapan iki kişiye toplam 6 bin 300 TL para cezası kesildi.

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İkindi
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Zorlu Eczanesi
Merkez
Erman Eczanesi
Luleburgaz
Can Eczanesi
Buyukkaristiran
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Babaeski
Nergiz Eczanesi
Alpullu
Serap Eczanesi
Buyukmandira
Demirköy Eczanesi
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