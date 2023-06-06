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Jandarmadan 336 internet sitesine erişim engeli

06.06.2023 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçen ay yaptığı çalışmalar sonucu zararlı içerik barındırdıkları tespit edilen 336 internet sitesine erişim engeli getirildiği bildirildi.

Jandarmadan 336 internet sitesine erişim engeli

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 01-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyi özendirme, yasadışı bahis, müstehcen, zararlı yazılım barındıran oltalama (phishing) ve diğer suç içerikli paylaşımları içeren internet siteleri, sosyal medya hesaplarının tespiti ve erişiminin engellenmesi maksadıyla yürütülen çalışmalar neticesinde yurtdışı üzerinden yayın yapan 160 adet yasadışı bahis ve 176 adet müstehcenlik suçu içerikli paylaşımların olduğu internet sitesi tespit edildi.

Konu ile ilgili olarak 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi” hakkında kanunun 8’inci maddesi gereğince toplam 336 adet internet sitesine erişimin engellenmesi sağlandı.

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