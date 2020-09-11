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Jandarmadan 8 bin TL ceza

MALATYA HABERLERİ  | 11.09.2020 15:11 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, trafikten çekili özel bir şirkete ait ambulansın plakalarını takarak kullandığı iddia edilen şirkete ve sürücüye, Jandarma tarafından 8 bin TL cezai işlem uygulandı.Plaka Tanıma Sistemi’nde (PTS) şüpheli bir aracın tespit edilmesi üzerine, Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ve Asayiş ekiplerince şüpheli araç Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi yolu üzerinde durduruldu.

Jandarmadan 8 bin TL ceza

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde, trafikten çekili özel bir şirkete ait ambulansın plakalarını takarak kullandığı iddia edilen şirkete ve sürücüye, Jandarma tarafından 8 bin TL cezai işlem uygulandı.
Plaka Tanıma Sistemi’nde (PTS) şüpheli bir aracın tespit edilmesi üzerine, Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik ve Asayiş ekiplerince şüpheli araç Akçadağ ilçesi Bahri Mahallesi yolu üzerinde durduruldu. Jandarma ekiplerince durdurulan aracın özel bir şirkete ait ambulans olduğu, şasi numarasının sorgusunun yapıldığında; üzerindeki plakanın başka bir özel ambulansa ait olduğu, ambulansın trafikten men edildiği tespit edildi. Jandarma ekipleri, sürücü ve şirket hakkında ‘resmi evrakta sahtecilik’ suçundan işlem yaparken, toplam 8 bin TL de idari para cezası uyguladı. Bahse konu ambulans ise çekici üzerinde yediemin otoparkına götürüldü.

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