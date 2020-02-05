YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Amasya
  4. Jandarmadan afet bilgilendirme toplantısı

Jandarmadan afet bilgilendirme toplantısı

AMASYA HABERLERİ  | 05.02.2020 11:53 | Son Güncelleme

Amasya İl Jandarma Komutanlığınca İl Afet Müdahale Planı kapsamında tahliye, yerleştirme ve planlama hizmet grubu destek çözüm ortakları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.Plan kapsamında tahliye, yerleştirme ve planlama hizmet grubu ana çözüm ortağı, destek çözüm ortağı olan kamu kurumlarında görevli personelin katılımıyla icra edilen toplantıda, meydana gelebilecek afet anında ve devam eden süreçte kurumlar arasında koordinasyonun nasıl sağlanacağı ve kurumlardan ne gibi destek alınabileceği konularında bilgilendirme yapıldı.Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, diğer yetkililer ve destek çözüm ortağı kamu kurumlarında görevli 31 personel katılım sağladı.

Jandarmadan afet bilgilendirme toplantısı

Amasya İl Jandarma Komutanlığınca İl Afet Müdahale Planı kapsamında tahliye, yerleştirme ve planlama hizmet grubu destek çözüm ortakları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Plan kapsamında tahliye, yerleştirme ve planlama hizmet grubu ana çözüm ortağı, destek çözüm ortağı olan kamu kurumlarında görevli personelin katılımıyla icra edilen toplantıda, meydana gelebilecek afet anında ve devam eden süreçte kurumlar arasında koordinasyonun nasıl sağlanacağı ve kurumlardan ne gibi destek alınabileceği konularında bilgilendirme yapıldı.
Toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, diğer yetkililer ve destek çözüm ortağı kamu kurumlarında görevli 31 personel katılım sağladı.

Jandarmadan afet bilgilendirme toplantısı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Kütahya’da ’Olta balıkçılığı malzemeleri’ sergisi

Kütahya’da ’Olta balıkçılığı malzemeleri’ sergisi

Amasya Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:10
Sabah
07:36
Öğle
12:56
İkindi
15:39
Akşam
18:05
Yatsı
19:26

Amasya Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Gönül Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Goynucek
Yeni Eczanesi
Gumushacikoy
Kerem Eczanesi
Merzifon
Mutlu Eczanesi
Suluova
Sağlık Eczanesi
Tasova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Elazığlı depremzede çocuklara yüzlerce oyuncak ve mektup

Suluova’daki TOKİ konutları yükseliyor

Suluova’daki TOKİ konutları yükseliyor

Kesmekaya ile Uzun’dan üniversite öğrencisi Samet için kan bağışı

Kesmekaya ile Uzun’dan üniversite öğrencisi Samet için kan bağışı

Merzifon’da 137 Kadına Dul Maaşı Bağlandı

Merzifon’da 137 Kadına Dul Maaşı Bağlandı

PTT'nin 172. Kuruluş Yıldönümü

PTT'nin 172. Kuruluş Yıldönümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.