Jandarmadan aile içi şiddete karşı kadınlara online destek

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pandemi süreci nedeni ile dijital ortamda yürütülen “Korkma Sinme Şiddete Dur De” projesi kapsamında 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde, kadınlara KADES uygulamasının tanıtım filmini göndererek bilgilendirme yapacak.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, Aile İçi Şiddetle Mücadele Ve Çocuk Kısım Amirliğince yürütülen “Korkma Sinme Şiddete Dur De” projesi vatandaşlara ulaşmaya devam ediyor. Pandemi süreci sebebi ile vatandaşlarla buluşmalara ara verilen proje dijital ortama taşındı. Projenin online süreci kapsamında, ilk olarak 25 kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Gününde Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan 258 mahallede yaşayan kadınlara, KADES tanıtım filmi gönderilerek bilgilendirme yapılacak.

İlerleyen tarihlerde de aile içi şiddetle mücadele ve çocuk istismarının önlenmesi konularında hazırlanan bilgilendirme filmlerinin vatandaşlara ulaştırılacağı öğrenildi.

