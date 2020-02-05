Jandarmadan aile içi şiddetle mücadele

Samsun’un Bafra ilçesinde kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği tarafından Gökçün Mahallesi’nde seminer düzenledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önderliğinde uygulamaya konulan, 2019-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla; Samsun İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği görevlileri Aydın Çifçi, Burcu Sakça ve Tuğçe Pehlivan tarafından ’aile içi kadına şiddet, aile bütçesi ve yaşam becerileri’ konularında seminer verildi. Seminere katılanlara broşür dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halkı bilinçlendirme faaliyetlerine ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye kararlılıkla devam edileceği bildirildi.



