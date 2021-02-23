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Jandarmadan Aksu’da hatasız sürücülere ödül

23.02.2021 12:26 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Aksu ilçesinde Jandarma Komutanlığı son 5 yıl içerisinde herhangi bir trafik ihlali yapmayan, para cezası almayan ve kazaya karışmayan sürücülere ‘saygılı ve bilinçli sürücü’ plaketi verdi.Aksu ilçesinde, saygılı ve bilinçli sürücüler plaketle ödüllendirildi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde Jandarma Komutanlığı son 5 yıl içerisinde herhangi bir trafik ihlali yapmayan, para cezası almayan ve kazaya karışmayan sürücülere ‘saygılı ve bilinçli sürücü’ plaketi verdi.

Aksu ilçesinde, saygılı ve bilinçli sürücüler plaketle ödüllendirildi. Aksu Gökdere Mahallesi’nde ikamet eden üretici Ali Dur, Karaöz Mahallesi’nden Mehmet Ali Karakış ve Kurşunlu Mahallesi’nden Ünal Çelik, trafik kurallarına uyduğu için Aksu Jandarma Komutanlığı tarafından ödüle layık görülenlerden oldu. Aksu Jandarma Komutanı Hulusi Mehmet Müdük tarafından, kendilerine plaket takdim edilen sürücüler, yetkililere teşekkür ettiler.

Tören esnasında örnek davranışlarından ve kurallara riayet etmesinden dolayı ödüllü sürücülere teşekkür eden, Aksu Jandarma Komutanı Hulusi Mehmet Müdük, “Son 5 yıl içerisinde herhangi bir trafik ihlali yapmayan buna bağlı olarak herhangi bir trafik idari para cezası almayan ve hiç kazaya karışmayan Aksu ilçesinde ikamet eden 3 vatandaşımıza Aksu İlçe Jandarma Komutanlığınca plaket verilmiştir” dedi.

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