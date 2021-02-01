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Jandarma’dan Bodrum’da uyuşturucu operasyonu

01.02.2021 12:28 | Son Güncelleme:
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Jandarma’dan Bodrum’da uyuşturucu operasyonu

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Bodrum Akyarlar Mahallesinde M.K.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Bodrum Akyarlar Mahallesinde M.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Şahsın ikametinde arama yapılan aramada, 1550 gr. kubar esrar, uyuşturucu öğütme ve kullanma aparatı, hassas terazi, tabanca, 45 adet 7,65 mm. tabanca mermisi, yarı otomatik seri numarası silinmiş av tüfeği, 2 adet tüfek şarjörü, 12 cal tüfeğe ait 25 adet fişek, havalı taktikal dürbünlü tüfek, zıpkın, 8bin 200 TL nakit para ele geçirildi.
Olay ilgili olarak M.K. isimli şahıs gözaltına alınırken adli işlemlere başlandığı açıklandı.

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