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Jandarmadan Bölgesel Huzur-Güven uygulaması

ADANA HABERLERİ  | 03.11.2020 11:19 | Son Güncelleme

Adana’da jandarma Bölgesel Huzur-Güven uygulaması yaptı.Adana İl Jandarma Komutanlığınca; huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve korana virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin denetlenmesi maksadıyla, 30 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında Bölgesel Huzur-Güven uygulaması gerçekleştirildi.Uygulamalarda 565 şahıs ve 456 araç kontrol edildi, 7 aranan şahıs yakalandı, çeşitli trafik suçlarından 16 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 10 araç trafikten men edildi, 45 gram esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 44 adet av tüfeği fişeği, 4 şişe sahte içki, 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.Ayrıca korana virüs tedbirlerine uymayan 17 şahsa idari para cezası uygulandı.

Jandarmadan Bölgesel Huzur-Güven uygulaması

Adana’da jandarma Bölgesel Huzur-Güven uygulaması yaptı.
Adana İl Jandarma Komutanlığınca; huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, başta asayiş, terör ve kaçakçılık olayları olmak üzere suçların önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve korana virüs (Covid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlerin denetlenmesi maksadıyla, 30 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında Bölgesel Huzur-Güven uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulamalarda 565 şahıs ve 456 araç kontrol edildi, 7 aranan şahıs yakalandı, çeşitli trafik suçlarından 16 araca ve sürücüye cezai işlem uygulandı, 10 araç trafikten men edildi, 45 gram esrar maddesi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 44 adet av tüfeği fişeği, 4 şişe sahte içki, 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Ayrıca korana virüs tedbirlerine uymayan 17 şahsa idari para cezası uygulandı.

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Gülhane Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Kınalı Eczanesi
Seyhan
Nazlı Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
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