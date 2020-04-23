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Jandarmadan çocuğa doğum günü kutlaması

MALATYA HABERLERİ  | 23.04.2020 16:33 | Son Güncelleme

Malatya’da jandarma, Öyküm Bostancıoğlu isimli çocuğa, 23 Nisan Çocuk Bayramı gününde doğum günü kutlaması yaptı.Korona virüs (Covid-19)salgını sebebi ile 23-26 Nisan 2020 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinden dolayı Malatya’nın Akçadağ İlçesi Sahilköy mahallesinde ikamet eden Hemşire Leyla Bostancıoğlu, Vefa Destek Grubu’nu arayarak, kızına evde sürpriz doğum günü kutlaması yapmayı talep etti.Talep üzerine, Öyküm Bostancıoğlu’na Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli kadın astsubaylar doğum günü sürprizi yaptı.

Jandarmadan çocuğa doğum günü kutlaması

Malatya’da jandarma, Öyküm Bostancıoğlu isimli çocuğa, 23 Nisan Çocuk Bayramı gününde doğum günü kutlaması yaptı.
Korona virüs (Covid-19)salgını sebebi ile 23-26 Nisan 2020 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinden dolayı Malatya’nın Akçadağ İlçesi Sahilköy mahallesinde ikamet eden Hemşire Leyla Bostancıoğlu, Vefa Destek Grubu’nu arayarak, kızına evde sürpriz doğum günü kutlaması yapmayı talep etti.
Talep üzerine, Öyküm Bostancıoğlu’na Malatya İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli kadın astsubaylar doğum günü sürprizi yaptı.

Jandarmadan çocuğa doğum günü kutlaması

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İmsak
04:03
Sabah
05:33
Öğle
12:30
İkindi
16:15
Akşam
19:17
Yatsı
20:41

Malatya Nöbetçi Eczaneler23 Nisan Perşembe

Aydın Eczanesi
Merkez
Kurnazlar Eczanesi
Merkez
Malatya Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Tolga Eczanesi
Merkez
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