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Jandarma’dan Covit-19 bilgilendirmesi

23.02.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Jandarma’dan Covit-19 bilgilendirmesi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere maske, mesafe ve temizlik kurallarını anlattı.Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıkaya İlçesinde, Yukarısarıkaya ve Tepedoğan İlkokullarını ziyaret ederek öğrencilere korona virüs tedbirleri hakkında bilgiler verdi.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, köy okullarını ziyaret ederek öğrencilere maske, mesafe ve temizlik kurallarını anlattı.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıkaya İlçesinde, Yukarısarıkaya ve Tepedoğan İlkokullarını ziyaret ederek öğrencilere korona virüs tedbirleri hakkında bilgiler verdi. Jandarma ekipleri, öğrencilere maske, mesafe ve temizlik kurallarını anlattı.
Öğrencilere çocuk dergisi dağıtan jandarma ekipleri daha sonra Toprakpınar köyünde yalnız yaşayan bir kadını ziyaret ederek soba zehirlenmesi ve dolandırıcılara karşı uyardı.

Jandarma’dan Covit-19 bilgilendirmesi

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Merkez
Ayçiçek Eczanesi
Akdagmadeni
Aydıncık Eczanesi
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Bogazliyan
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