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  4. Jandarma’dan definecilere suçüstü

Jandarma’dan definecilere suçüstü

KARS HABERLERİ  | 20.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Sarıkamış’ta define arayan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca Sarıkamış Taşlıgüney Köyü Harabedere mevkiinde izinsiz kazı yapan şüpheli 4 kişi suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Jandarma ekiplerince izinsin kazı yapılan alanda yapılan aramada 2x1 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde çukur bulunurken, 1 adet define arama dedektörü, 1 adet sanal gözlük, 3 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet manilya demiri, 1 adet murç, 1 adet el freni, 1 adet keser, 2 adet av tüfeği, 5 adet eldiven ve 1 adet plastik kova ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Jandarma’dan definecilere suçüstü

Sarıkamış’ta define arayan 4 kişi jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca Sarıkamış Taşlıgüney Köyü Harabedere mevkiinde izinsiz kazı yapan şüpheli 4 kişi suç aletleri ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince izinsin kazı yapılan alanda yapılan aramada 2x1 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde çukur bulunurken, 1 adet define arama dedektörü, 1 adet sanal gözlük, 3 adet kürek, 1 adet balyoz, 1 adet manilya demiri, 1 adet murç, 1 adet el freni, 1 adet keser, 2 adet av tüfeği, 5 adet eldiven ve 1 adet plastik kova ele geçirilerek muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli 4 kişi hakkında ise adli işleme başlatıldı.
Konuyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Güvenlik güçlerimiz, ilimiz genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edecektir” denildi.

Jandarma’dan definecilere suçüstü

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