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  4. Jandarma’dan dronlu denetim

Jandarma’dan dronlu denetim

ÇORUM HABERLERİ  | 22.01.2020 15:25 | Son Güncelleme

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla dronlu yol kontrolü yaptı.Özellikle kazaların yoğunlaştığı Çorum-Osmancık, Çorum-İskilip ve Çorum-Ortaköy karayolları üzerinde denetimlere ağırlık veren jandarma ekipleri ayrıca sürücüleri de trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi, hız ve hızın neden olduğu kazalar hakkında bilgilendiriyor.Keskin virajların bulunduğu Osmaniye rampası ile Kırkdilim Geçidi mevkiinde drone destekli trafik uygulaması ile hız kaynaklı kazaların yaşandığı Gölünyazı mevkiinde de eş zamanlı radar uygulaması yapan ekipler, sürücülere “Kış Yolculuklarında Hayat Kurtaran 10 Kural” ve “Kış Lastiği” temalı broşür dağıttı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından trafik kazalarını en aza indirmek ve vatandaşları bilgilendirmek amacıyla dronlu yol kontrolü yaptı.
Özellikle kazaların yoğunlaştığı Çorum-Osmancık, Çorum-İskilip ve Çorum-Ortaköy karayolları üzerinde denetimlere ağırlık veren jandarma ekipleri ayrıca sürücüleri de trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi, hız ve hızın neden olduğu kazalar hakkında bilgilendiriyor.
Keskin virajların bulunduğu Osmaniye rampası ile Kırkdilim Geçidi mevkiinde drone destekli trafik uygulaması ile hız kaynaklı kazaların yaşandığı Gölünyazı mevkiinde de eş zamanlı radar uygulaması yapan ekipler, sürücülere “Kış Yolculuklarında Hayat Kurtaran 10 Kural” ve “Kış Lastiği” temalı broşür dağıttı.

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