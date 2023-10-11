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Jandarmadan Dünya Kız Çocukları Günü kutlaması

11.10.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle; ’Her Kız Çocuğu Başarılarıyla Kendi Hikayesini Yazma Gücüne Sahiptir’ sloganıyla Siirt merkez Aktaş Köyü İlköğretim Okulunda kız çocuklarıyla bir araya geldi.Ekipler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü münasebetiyle; ’Her Kız Çocuğu Başarılarıyla Kendi Hikayesini Yazma Gücüne Sahiptir’ sloganıyla Siirt merkez Aktaş Köyü İlköğretim Okulunda kız çocuklarıyla bir araya geldi.

Ekipler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi. Siirt İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Jandarma olarak, çocuklarımızı koruma ve şiddet ile mücadeleyi önemsiyor, gizlilik ve çocuk güvenliği ilkelerini temel alarak çalışıyor, tüm kız çocuklarının Dünya Kız Çocukları Gününü kutluyoruz” denildi.

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Siirt

Siirt Namaz Vakitleri 11 Ekim Çarşamba

İmsak
04:49
Sabah
06:09
Öğle
12:04
İkindi
15:16
Akşam
17:49
Yatsı
19:04

Siirt Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Çarşamba

Şifa eczanesi
Eruh
Fatih eczanesi
Merkez
Derman eczanesi
Baykan
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Merkez
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