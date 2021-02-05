YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

Jandarmadan emniyet kemeri uygulaması

05.02.2021 16:08 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma trafik timleri, 120 personelin katılımıyla merkez ve ilçelerde Emniyet Kemeri denetimi yaptı.Trafik kazalarda ölüm ve yaralanmaların en başta gelen sebebi olan emniyet kemeri kullanımı konusunda vatandaşları ve sürücüleri bilgilendiren jandarma sürücülere yaşam tünellerinde izlettirilen kısa eğitici videolarla emniyet kemeri takmanın önemi gösterildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma trafik timleri, 120 personelin katılımıyla merkez ve ilçelerde Emniyet Kemeri denetimi yaptı.Trafik kazalarda ölüm ve yaralanmaların en başta gelen sebebi olan emniyet kemeri kullanımı konusunda vatandaşları ve sürücüleri bilgilendiren jandarma sürücülere yaşam tünellerinde izlettirilen kısa eğitici videolarla emniyet kemeri takmanın önemi gösterildi. Yapılan denetimlerde 2 bin 250 araç kontrol edilerek kurallara uymayan 110 sürücüye 32.500 TL idari yaptırım para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti
1/

Antalya Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:28
Sabah
07:49
Öğle
13:16
İkindi
16:08
Akşam
18:33
Yatsı
19:50

Antalya Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Çavdır Eczanesi
Muratpasa
Demir Eczanesi
Muratpasa
Dila Eczanesi
Muratpasa
Sağlık Eczanesi
Muratpasa
Serter Eczanesi
Muratpasa
Tarçın Eczanesi
Muratpasa
Özyurt Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Kuyuya düşen kedi itfaiye tarafından çıkartıldı

Kuyuya düşen kedi itfaiye tarafından çıkartıldı

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Böcek: " Antalyaspor’a desteğimiz devam edecek"

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Yılmaz, Muhittin Böcek'i ziyaret etti

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Yılmaz, Muhittin Böcek'i ziyaret etti

Antalya polisinden cep telefonu satışı yapan iş yerlerine denetim

Antalya polisinden cep telefonu satışı yapan iş yerlerine denetim

10 yeni ambulans acil sağlık istasyonlarına teslim edildi

10 yeni ambulans acil sağlık istasyonlarına teslim edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere tepki:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere tepki:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.